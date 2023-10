Quatre tendances déco pour créer le parfait cocon

Avec l’arrivée de l’automne vient aussi l’envie de se créer un cocon dans lequel se réfugier pendant la saison froide. Pour vous y aider et vous inspirer, voici quatre tendances incontournables cette saison.

Années 1970

Motifs graphiques, assises basses, tons ocre, moutarde, olive et marron sont les caractéristiques types des seventies.

Courbes

Les angles des meubles s’adoucissent pour devenir des courbes enveloppantes et créer un espace cocooning.

Chaises, table et suspension: chez La Redoute intérieurs, la salle à manger en entier s’arrondit. Tout comme le salon de Roche Bobois avec son canapé Bubble.

La marque de décoration et d’ameublement Gubi est connue pour la réédition de pièces iconiques. C’est le cas du fauteuil Pacha, imaginé en 1975 par le designer français Pierre Paulin.

Lampes imposantes

La lampe discrète qui ne sert qu’à éclairer, c’est terminé. Le luminaire s’impose désormais comme un objet de déco à part entière et devient même un bijou multicolore, comme chez Kartell.

La Redoute Intérieurs présente quant à elle une applique ambrée chic et élégante, aux accents seventies.

Fruit de la collaboration entre Gubi et la maison Pierre Frey, l’abat-jour de ce lampadaire inspiré par la faune et la flore est une réédition d’un modèle sorti en 1935.

Damier

Tendance dans les vestiaires, le damier l’est aussi dans les salons. Ce motif graphique habille coussins, vaisselle, tapis et vases. Dans sa version classique, en blanc et en noir, mais aussi en jaune moutarde ou en ocre.

La marque d’aménagement d’intérieur et média en ligne français The Socialite Family présente un tapis beige et ocre en laine de Nouvelle-Zélande.