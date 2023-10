L'essentiel et l'International Motor Show t'offrent 2 places VIP et 2 baptêmes en drift.

Gagne tes places! : L’International Motor Show, plus prestigieux que jamais

International Motor Show

Évènement

Du 10 au 12 novembre

Quand reviennent les mois d’hiver, LuxExpo fait la part belle à l’auto et à la moto en servant de cadre à l’International Motor Show Luxembourg. Et cette année, les fans se réuniront les vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 novembre.

Un IMS Luxembourg qui se veut éclectique à souhait! Compétition, sportives, marques Premium, voitures et motos du temps d’avant, mais aussi nouvelles énergies, Pole Position entend conjuguer la passion des deux et quatre-roues à tous les temps et tous les modes.

Et les thèmes principaux de l’édition 2023 ne manquent assurément pas de prestige, avec les 75 ans de Porsche, les 120 ans d’Harley-Davidson, en plus d’une mise en exergue de ces Hypercars qui font plus que jamais rêver!

