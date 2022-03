Internet n'est pas responsable des suicidées de Toul

Selon la justice nancéenne, la non assistance à personne en danger ne peut être retenu dans le cadre de l'affaire du double suicide des deux jeunes femmes à un passage à niveau en septembre 2008.

«Aucun élément n'a permis d'établir que les jeunes femmes étaient sous l'influence de qui que ce soit», a dit un magistrat du Parquet de Nancy, confirmant avoir requis un non-lieu dans l'affaire. De plus, si elles avaient bien informé des amis de leurs intentions, rien n'a permis d'établir qu'elles aient avisé des «circonstances exactes» de leur projet quelqu'un qui aurait pu les en empêcher, a-t-il précisé.

Une instruction avait été ouverte contre X pour non assistance à personne en péril, non empêchement d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne et provocation au suicide. Les deux jeunes femmes avaient été tuées dans la collision de leur voiture avec un train de marchandises à un passage à niveau à Saulxures-les-Vannes, à 20 km au sud de Toul, un matin de mai 2008.