En France : Internet perturbé dans plusieurs villes après des actes de vandalisme

Des ralentissements et des coupures de l'accès à internet ont été signalés mercredi dans plusieurs grandes villes françaises dont Grenoble et Strasbourg, après que des actes de vandalisme ont touché le réseau de fibres optiques.

Le ministère de l'Economie a confirmé à l'AFP avoir été informé du problème de «tuyaux sectionnés» qui pourraient correspondre à des actes de vandalisme. «Ce genre d’incident de cette ampleur, ça n’arrive jamais», a déclaré à l'AFP une source proche du dossier. «C’est la première fois, et on ne sait pas qui c’est, pour l’instant», a-t-elle poursuivi, indiquant que des dispositifs de surveillance avaient été mis en place pour éviter que cela n'arrive ailleurs.

L'opérateur Free, largement affecté, a signalé sur Twitter de «multiples actes de malveillances» sur l'infrastructure fibre survenus durant la nuit et désormais «circonscrits». «Les attaques ont eu lieu cette nuit à 4h. Depuis ce matin, les équipes sont mobilisées», a déclaré à l'AFP l'opérateur qui espère que le réseau sera «rétabli dans la journée». L'opérateur SFR, également concerné, a confirmé «plusieurs coupures de fibre» autour de Lyon et en Ile-de-France, dont l'origine «est inconnue». «Les équipes sont sur le pont» et les «travaux sont en cours», a poursuivi l'entreprise.