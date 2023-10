Interpellation d’un homme après le meurtre de trois personnes

Un homme a tué sa mère et sa nièce de 5 ans à l’arme blanche, puis une autre personne dans une agence bancaire, samedi matin à la Possession (La Réunion), avant d’être interpellé par les gendarmes, a-t-on appris auprès de la gendarmerie. Au petit matin, l’homme a poignardé à mort sa mère puis sa nièce avant de se rendre dans une agence bancaire du Crédit agricole où il a tué une personne et pris en otages des clients, a précisé la gendarmerie. Il a été interpellé peu après, a-t-on ajouté de même source. Sur place, la procureure de la République de Saint-Denis, Véronique Denizot, a indiqué à la presse que l’assaillant, «légèrement blessé au cours de l’assaut», avait été placé en garde en vue.

La procureure a relevé que «son état mental n’avait pas été jugé incompatible avec son placement en garde à vue». «À ce stade, rien ne permet de retenir le motif terroriste», «l’homme n’est pas connu des services de la justice pour des faits de radicalisation et il n’est pas fiché S», a-t-elle souligné. Elle a confirmé un bilan de «trois personnes décédées, deux adultes et un enfant», sans donner de précisions sur le déroulé des faits. Six personnes ont été blessées à des moments différents du périple de cet homme, selon les premiers éléments de l’enquête communiqués par la procureure.