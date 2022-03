Appel à témoins : Interpol compte sur Facebook pour multiplier les arrestations

L'organisation policière a lancé lundi un appel aux internautes pour l'aider à localiser des centaines de fugitifs, dans le cadre d'une opération d'envergure baptisée "Infra-Red".

Plus de 450 fugitifs à travers le monde sont concernés par cet appel à témoins d'envergure lancé par Interpol.

Interpol appelle ainsi à envoyer des informations à l'adresse fugitive@interpol.int . Elle précise qu'il est également possible de communiquer de façon anonyme en se rendant sur le site www.csiworld.org. Débutée le 3 mai, cette opération "vise 450 fugitifs à travers le monde", recherchés dans 29 pays et "reconnus coupables ou soupçonnés d'infractions graves", comme des meurtres, des actes de pédophilie, des viols et des trafics de drogue.