De l'ombre à la lumière : Interprète d'un tube interplanétaire, personne ne connaissait son visage

Loren Allred a subjugué le public et le jury de «Britain's Got Talent» en chantant «Never Enough», un tube dont elle est la voix originale.

«Certains d'entre vous ont entendu ma voix mais pas vu mon visage»: la petite phrase de Loren Allred a interpelé les membres du jury de «Britain's Got Talent» samedi... avant de les ravir. Et pour cause: l'Américaine a prêté sa voix à Jenny Lind sur «Never enough» du film «The Greatest Showman» (avec Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron ou encore Zendaya).

Le célébrissime Simon Cowell n'en croyait pas ses oreilles et était visiblement ravi de l'accueillir sur scène avant qu'elle n'interprète ce succès qui a envahi les radios du monde entier. La bande originale du film s'est notamment classée n°1 aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie début 2018. Un autre titre du même film - «This is me» - a par ailleurs décroché le Golden Globe Award 2017 de la meilleure chanson originale et obtenu une nomination aux Oscars.

Si le visage de Loren Allred ne dit rien aux Européens, les Américains connaissent toutefois la chanteuse de 31 ans: elle a participé à l'émission The Voice en 2012 et avait choisi Adam Levine comme coach avant d'être éliminée durant les directs.

L'histoire et la voix de cette chanteuse de l'ombre ont visiblement bouleversé Amanda Holden qui s'est précipitée sur le Golden Buzzer pour qualifier la chanteuse directement pour les demi-finales de l'émission. «C'était irréel, c'était si émouvant», lui a-t-elle glissé dans l'oreille. «Je ne peux pas croire que j'ai eu l'opportunité incroyable de te donner ton moment dans la lumière».

«C'est mérité», a de son côté lancé Simon Cowell. «Parce que voir quelqu'un d'autre chanter cette chanson dans ce film et ne pas avoir la reconnaissance d'avoir la plus belle voix de tous les temps…», a-t-il expliqué. «C'est une sorte de révélation de toi-même au monde et c'est un des moments les plus incroyables que j'aie connus durant toutes les auditions que j'ai vécues», a-t-il conclu. «Je suis tellement content pour toi et peut-être que c'est ton moment maintenant».