Interrogations autour de l’héritage de Matthew Perry, mort sans femme ni enfants

Alors que l’enquête devant déterminer la cause de la mort de Matthew Perry avance, se pose la question de son héritage. D’après Hello!, l’acteur décédé le 28 octobre 2023 à l’âge de 54 ans était à la tête d’une fortune estimée à 120 millions de dollars. Or l’Américano-Canadien n’avait pas d’enfants et n’était pas marié. Ses héritiers ne sont donc, pour l’heure, pas connus.