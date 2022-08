Colombie : Investi président, Gustavo Petro veut la fin de la «guerre anti-drogues»

Il a notamment proposé aux groupes armés en activité en Colombie des «avantages juridiques» s’ils signaient la paix: «Nous appelons (…) tous les groupes armés à reléguer les armes dans les nébuleuses du passé. À accepter des avantages juridiques en échange de la paix et en échange de l’arrêt définitif de la violence», a-t-il lancé. Bien que l’accord de paix avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC, marxistes) en 2016 a permis de réduire la violence, la Colombie n’a pas encore éteint le dernier conflit armé interne du continent.

«Prévention de la consommation»

Outre l’ELN, de puissants gangs de trafiquants de drogue tels que le Clan del Golfo, dirigé par le baron «Otoniel» extradé cette année aux États-Unis, imposent leur loi dans plusieurs régions du pays. Et les dissidents des FARC défient également l’État grâce aux ressources provenant de l’exploitation minière illégale et, surtout, du trafic de drogue. Sur ce point, Gustavo Petro propose de repenser l’échec de la politique d’éradication des cultures, en collaboration avec les États-Unis, principal consommateur de ce dérivé de la feuille de coca. Il a par ailleurs estimé qu’il était «temps d’avoir une nouvelle convention internationale qui accepte que la guerre contre les drogues a échoué», pour lui préférer une «politique forte de prévention de la consommation» dans les pays développés.

Selon lui, en quarante ans de lutte anti-drogues, «un million de Latino-Américains» ont été assassinés et 70'000 Nord-Américains succombent «chaque année à des overdoses». La Colombie est le premier producteur de cocaïne au monde, avec les États-Unis comme premier client. «La guerre anti-drogues a renforcé les mafias et affaibli les États», a-t-il relevé. Gustavo Petro, qui a quitté la rébellion armée il y a trois décennies, a prêté serment sur la place Bolivar de Bogotá devant une importante délégation d'invités internationaux et une foule immense.