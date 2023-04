Investir dans un hôtel, une formule gagnante!

Investir dans une chambre d’hôtel, une première au Grand-Duché!

C’est une grande nouveauté sur le marché luxembourgeois. L’investissement hôtelier fait son apparition au Grand-Duché. Il est désormais possible d’investir dans un hôtel en faisant l’acquisition d’une chambre.

Lamy a introduit ce concept en Belgique avec la construction d’un resort hôtelier au bord des lacs de l’Eau d’Heure. Comme pour Anatura Luxembourg , Lamy a construit l’hôtel, vendu les chambres à des investisseurs et assure désormais la gestion quotidienne de l’établissement afin d’assurer aux propriétaires un certain rendement.

Investissement hôtelier, de quoi parle-t-on et quels en sont les avantages?

En effet, une fois propriétaire, vous n’avez plus à vous soucier de rien. La société de gestion du Groupe Lamy s’occupe de tout et vous percevez annuellement des revenus locatifs.

De plus, les propriétaires bénéficient d’un régime fiscal et financier avantageux. Chaque investisseur récupère la TVA sur son acquisition, économise de l’impôt grâce à la défiscalisation des revenus locatifs, assure des recettes continues, diversifie et accroît son patrimoine, le tout en bénéficiant de tarifs avantageux pour ses séjours à l’hôtel.