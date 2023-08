Etats-Unis: Investissement massif pour le captage de CO2 dans l’air

Les deux projets, situés au Texas et en Louisiane, sont les premiers à cette échelle aux États-Unis. Ils visent à éliminer chacun un million de tonnes de CO2 par an – soit au total l’équivalent des émissions annuelles de 445 000 voitures. La capacité de chaque projet représentera 250 fois plus de CO2 que le plus gros site de captage actuellement en fonctionnement, a affirmé le ministère américain.