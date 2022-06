Au Luxembourg: Conseillée par le père de Beyoncé, une start-up défendra son concept dans la Silicon Valley

«Investissez comme un expert de l'industrie musicale et touchez des royalties». C'est ce que propose aux particuliers ANote Music , une plateforme d'achat et de vente de titres musicaux. La start-up luxembourgeoise a remporté jeudi, la finale régionale de la «Start-up World Cup», qui avait lieu dans les locaux d'EY à Luxembourg-Kirchberg.

Parmi les dix startups finalistes, ANote music a été sélectionnée comme «la plus prometteuse» par un jury composé d’investisseurs et d'entrepreneurs, explique EY. Leur évaluation était basée sur les critères suivants: la solution elle-même, la capacité à résoudre les problèmes, le marché et la traction, l’avantage concurrentiel, la rentabilité, la durabilité, la force de l'équipe, le pitch global et la présentation.