Compte épargne, bourse ou…?

C’est pour cela que Foyer a créé des solutions d’investissement sous forme de contrats d’assurance-vie flexibles multisupports à versements et retraits libres, qui vous permettent d’investir à votre rythme, et où votre argent reste toujours disponible.

Les différentes formules de smartlife et invest4change sont idéales pour transmettre votre patrimoine et faire fructifier votre épargne en fonction de votre profil d'investisseur, que vous soyez conservateur, audacieux ou soucieux de l'environnement.

Pourquoi épargner via une assurance vie?

Transmettre son patrimoine

En cas de décès prématuré, le capital accumulé dans le contrat d'assurance-vie est versé aux bénéficiaires sans recourir à un notaire , contrairement aux avoirs bancaires. Vous avez la liberté de désigner vos bénéficiaires et pouvez modifier ce choix à tout moment, sans frais.

Exonération d’impôts

Protection optimale

Bien plus que des assurances-vie!

En plus des avantages d’une assurance-vie, les produits d’assurance Foyer smartlife et invest4change intègrent d’autres avantages réservés d’habitude à l’épargne ou aux investissements classiques.

Perspectives de rendement

Smartlife et invest4change vous permettent de faire évoluer votre épargne, en fonction de votre horizon de placement (à plus ou moins long terme) et de votre profil d’investisseur.