Invitée pour faire grimper la température… et les audiences

L’émission de dating «Love Island», animée par Delphine Wespiser, a fait un flop à son lancement et, cinq semaines plus tard, les audiences peinent toujours à décoller. L’épisode du lundi 29 mai n’a réuni que 274 000 téléspectateurs, soit 1,4% de part d’audience. Nul ne doute que l’arrivée de Marwa Merazka - «ces prochains jours» - devrait permettre au programme de grappiller quelques points d’audience.

La starlette de 27 ans, qui a récemment fait le buzz avec sa photo topless sur une plage au Mexique, est précédée d’une réputation sulfureuse. La jolie brune a d’ailleurs averti qu’elle ne rejoignait pas le casting pour faire de la figuration. «Hello everybody! J’intègre le Love Break. J’ai trop hâte de rencontrer les Islanders, en plus il y en a quelques-uns qui m’ont tapé dans l’œil», s’est-elle réjouie sur Instagram.

La chaîne a pour sa part annoncé l’arrivée de la candidate d’origine algérienne et marocaine en écrivant sur les réseaux: «Ce n’est pas n’importe quelle Bombe qui vient retourner la villa!» On rappellera que W9 a déjà pimenté son «Love Island» en faisant entrer parmi les anonymes Nicolo et Bastos, célébrités de téléréalité au caractère bien trempé.