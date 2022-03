A Esch-sur-Alzette – Invités à mettre la cravate pour amener la culture

À Esch-sur-Alzette : Invités à mettre la cravate pour amener la culture

LUXEMBOURG - Avec six jours d'avance sur la date officielle, le collectif Richtung 22 organise sa propre ouverture d’Esch2022, avec une fausse cavalcade.

«L’équipe d’Esch2022 savait qui nous étions quand ils nous ont accordé un projet», s’amuse Maurice Sinner, du collectif Richtung 22 . La capitale européenne de la culture a invité habitants et artistes du Sud à contribuer avec une multitude de projets traitant du futur de la Métropole du Fer. Richtung 22, connu pour avoir commis des films satiriques sur la politique luxembourgeoise, en profite pour organiser sa propre ouverture d’Esch2022, dimanche, avec six jours d’avance sur le calendrier officiel.

Lors de l’action «Dat hei ass keng Kavalkad - Invasioun op Esch» (Invasion d’Esch, ceci n’est pas une cavalcade), Richtung22 vous invite à les rejoindre au Bâtiment4, à 15h, «déguisés en personnes qui prennent le tram, font leurs courses à la Grand-Rue et sont habillées en costume». Le groupe ainsi formé sera rejoint par des chars de carnaval et un cerf bleu rescapé du temps où Luxembourg-Ville était capitale européenne de la culture, pour parader jusqu’à la place de la Résistance, afin «d’apporter le béton, le verre et la culture dans la Minett».