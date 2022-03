Irak : 120 morts violentes par jour depuis trois ans

Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé publiée mercredi, la moyenne de décès liée à une "mort violente" atteint le chiffre de 120. Et ce depuis le début de l'intervention militaire américaine en Irak.

Ces statistiques, les premières du genre, montrent qu'entre 104 000 et 223 000 Irakiens ont connu une "mort violente" sur cette période. "Plus de la moitié de ces morts violentes ont eu lieu à Bagdad", relève l'étude, publiée sur le site internet du New England Journal of Medicine.