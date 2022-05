Ex-président américain : «Irak au lieu d'Ukraine»: le lapsus gênant de George Bush lors d'un discours

L'ancien président américain (2001-2009) a accidentellement qualifié l'invasion de l'Irak de «totalement injustifiée» alors qu'il parlait de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

«Le résultat est l'absence d'équilibre des pouvoirs en Russie et la décision d'un seul homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale de l'Irak», a déclaré George W. Bush, avant de secouer la tête et de se corriger: «Je veux dire, de l'Ukraine». Après quelques secondes de gêne, l'ex-président républicain a murmuré: «L'Irak aussi, de toute façon». «J'ai 75 ans», a-t-il rapidement ajouté, mettant ce lapsus sur le compte de son âge avancé.