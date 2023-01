Selon des analystes : Le régime iranien divisé sur sa réponse à la contestation

Le régime iranien est divisé sur la manière de mettre fin au mouvement de contestation inédit dans le pays, oscillant entre répression et gestes d’apaisement, estiment des analystes. «Les messages contradictoires que nous recevons du régime iranien suggèrent un débat interne sur la manière de gérer les protestations», décrypte Nader Hashemi, directeur du Centre d’études du Moyen-Orient à l’Université de Denver. «Dans la plupart des régimes autoritaires, il y a des faucons et des colombes» opposés sur le degré de répression pendant les crises, poursuit-il.

Quatre personnes executées

Elles se sont transformées en appels à renverser le régime, constituant le plus grand défi au pouvoir religieux depuis la révolution islamique de 1979. Les responsables iraniens qualifient généralement ces manifestations d'«émeutes» encouragées par des pays et organisations hostiles. Selon un dernier bilan fourni fin décembre par l’Iran Human Rights (IHR), une ONG basée à Oslo, au moins 476 personnes ont été tuées par les forces de sécurité depuis le 16 septembre. Environ 14.000 personnes ont été arrêtées, d’après l’ONU.

La justice a condamné à la peine capitale 14 personnes liées à la contestation. Quatre ont déjà été exécutées, dont deux samedi, ce qui a suscité une nouvelle vague d’indignation internationale, l’ONU dénonçant des pendaisons «choquantes». Mais le gouvernement a annoncé l’ouverture de nouveaux procès pour six des 14 condamnés, relançant l’espoir d’une peine éventuellement plus légère. Un «calcul politique», tranche Mehrzad Boroujerdi, spécialiste de l’Iran et auteur du livre «L’Iran post-révolution: un guide politique».

«Essayer de jeter un os» aux manifestants

«Ils savent que les exécutions massives (...) feront descendre plus de gens dans la rue», souligne-t-il. «D’autre part, ils veulent envoyer le signal qu’ils n’hésitent pas à exécuter des manifestants pour intimider les gens». Pour les analystes, la libération de Majid Tavakoli et Hossein Ronaghi, deux figures du mouvement de contestation, quelques semaines après leur arrestation, est une autre tentative de calmer la situation.

Anoush Ehteshami, directeur de l’Institut d’études islamiques et moyen-orientales de l’Université de Durham en Angleterre, estime que les nouveaux procès reflètent des pressions extérieures et intérieures. «Au sein même du régime, il y a des divisions sur la façon de gérer la situation», les partisans de la ligne dure d’un côté et ceux qui considèrent les exécutions comme un encouragement supplémentaire à la résistance, explique M. Ehteshami. Les nouveaux procès et la libération de dissidents sont «des mesures d’apaisement (...) pour essayer de jeter un os» aux manifestants, dit-il. De telles mesures peuvent sembler insignifiantes pour certains mais «un régime sécuritaire et aux abois estime qu’il agit généreusement et répond à la pression publique».