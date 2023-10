Guerre Hamas-Israël: l'Iran va-t-il s'impliquer dans le conflit?

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël dans l'attaque de commandos du Hamas palestinien déclenchée le 7 octobre contre le territoire israélien, selon un nouveau bilan fourni dimanche par le bureau du Premier ministre.

«Plus de 1 400 personnes ont été tuées, plus de 120 Israéliens ont été enlevés par les terroristes du Hamas», a déclaré Tal Heinrich, porte-parole de Benjamin Netanyahu, lors d'un point presse. Le précédent bilan faisait état de plus de 1 300 morts dans l'attaque sans précédent ayant déclenché une guerre entre Israël et le Hamas.