L'Iran condamne les Etats-Unis à payer 330 millions de dollars

«Suite à la plainte déposée par les familles des victimes du coup d'Etat de Nojeh, un tribunal de Téhéran a condamné les Etats-Unis à payer 330 millions de dollars», a annoncé l'organe de presse de la justice du pays, Mizan Online. En juillet 1980, un an après la révolution, un groupe d'officiers de l'armée de l'air avait planifié de bombarder la résidence de l'ayatollah Rouhollah Khomeini et des centres militaires, et de prendre le contrôle de la télévision d'Etat.