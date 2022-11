Mondial 2022: Les Iraniens refusent de chanter leur hymne

La Mannschaft et la sélection danoise ont toutefois répété samedi que leurs capitaines respectifs, Manuel Neuer et Simon Kjaer, porteraient le brassard «One Love» qu’ils avaient prévu de porter, en faveur de l’inclusion et contre les discriminations, et non ceux de la Fifa. La fédération allemande s’est même dite prête à assumer d’éventuelles amendes.