L’armée américaine donne à Kiev des munitions saisies à l’Iran

La Russie a abattu 31 drones ukrainiens sur son territoire et repoussé une tentative de débarquement de Kiev dans la péninsule annexée de Crimée, a affirmé mercredi matin le ministère russe de la Défense. «Les systèmes de défense aérienne en service au-dessus du territoire des régions de Belgorod, Briansk et Koursk (ndlr: frontalières de l’Ukraine) ont intercepté et détruit 31 drones ukrainiens», a indiqué le ministère sur Telegram. Il n’a pas été fait mention d’éventuels blessés ou dégâts.