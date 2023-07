L’Iran a saisi un navire marchand dans le Golfe, selon la marine US

«Saisi par la force»

«Le corps des Gardiens de la Révolution islamique (l’armée idéologique de la République islamique, ndlr) a saisi par la force un navire marchand probablement impliqué dans des activités de contrebande et transitant par le Golfe… dans les eaux internationales», a indiqué dans un communiqué la 5e flotte américaine, basée à Bahreïn. Après avoir surveillé «de près la situation», la marine américaine a estimé que les «circonstances de cet incident ne justifiaient pas une intervention plus importante», selon le communiqué. La 5e flotte ne donne pas de précisions sur le lieu exact de l’incident, sur le pavillon du bateau et ne dit pas non plus s’il est encore aux mains des Iraniens.