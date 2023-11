Iran: Un incendie dans un centre de désintoxication fait 32 morts

L’agence Isna a publié des images de l’incendie illuminant le ciel pendant la nuit et dégageant d’épais nuages de fumée. D’autres images ont montré les pompiers et les services de premiers secours s’activant devant un bâtiment noirci et sérieusement endommagé. Un premier bilan, communiqué par le chef de la justice provinciale, Esmail Sadeghi, à l’organe de presse du pouvoir judiciaire Mizan Online, avait fait état de 27 morts et 12 blessés transportés à l’hôpital.