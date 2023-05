Festival de Cannes: Irina Shayk, en tenue d’Eve (ou presque)

Alors que des stars comme Jennifer Lawrence ont foulé le tapis rouge du Festival de Cannes, vêtues de somptueuses robes de créateurs (et de tongs), Irina Shayk a préféré se mettre à nu (ou presque). Lors de son apparition, le mannequin de 37 ans portait une robe transparente, ultratendance. De quoi hisser le look transparent à un cran supérieur.

Robe en maille et lingerie signée Gucci

Irina Shayk est apparue habillée d’une robe en maille transparente avec un col en pierres scintillantes lors de la soirée organisée par le Vogue britannique et la prestigieuse maison de joaillerie Chopard. Le mannequin a accessoirisé sa sensationnelle tenue par des mi-bas et une paire de gants d’opéra noirs, également transparents. Le temps de prendre la pose à la soirée, Irina Shayk a enfilé un blazer oversized noir. L’ensemble de lingerie, issu de la collection automne-hiver 2023 de Gucci, est loin d’être passé inaperçu.

Lors de la soirée organisée par le Vogue britannique et la maison Chopard, tous les regards se sont portés sur Irina Shayk qui avait adopté un look tout en transparence.

Irina Shayk n’est pas la première star à s’être fait remarquer en tenue transparente. Depuis l’année dernière, le look qui dévoile et met en avant la féminité est partout: sur les tapis rouges, sur les podiums et même dans la rue. Il se décline en version robe, pantalon et top.