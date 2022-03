Seniors à la mode – A 100 ans, Iris Apfel rhabille le printemps

Iris Apfel a imaginé une collection de vêtements et d’accessoires à son image: pétillante et colorée. H&M

Les seniors ont la cote dans la mode et sur les podiums! Pour sa collection capsule du printemps, H&M s’offre les services d’Iris Apfel, 100 ans. La pétillante centenaire, qui a signé son premier contrat de mannequin en 2019 à l'âge de 97 ans, propose une gamme de vêtements et d’accessoires qui lui ressemblent: excentriques et colorés. Elle sera disponible dès le 31 mars, en ligne, à des prix situés entre 34,95 et 399 francs.

Style abordable

Celle qui a été designer et décoratrice d’intérieur s’est amusée à imaginer cette collection. «Je pense que H&M est une marque fabuleuse et qu’elle est une pionnière dans son domaine. J’adore créer des looks incroyables avec des pièces à des prix abordables, ce que H&M maîtrise parfaitement», confie l’Américaine, née le 29 août 1921 à New York. «La question n’est pas de savoir quel vêtement on choisit et qui le porte, mais de se sentir bien dedans. Le style est une expression de soi et surtout, une allure.»

Dans cette collection, on retrouve tout ce qui rend unique le look d’Iris Apfel: les couleurs qui claquent, les imprimés décalés, les bijoux XXL, les ensembles assortis et les lunettes à grandes montures.