France : Iris Mittenaere annonce ses fiançailles

Après trois ans de relation, la Miss France 2016 et Miss Univers 2016, et son compagnon Diego El Glaoui, sont officiellement fiancés. Elle a annoncé la bonne nouvelle à ses fans sur les réseaux sociaux.

Iris Mittenaere révèle sur son compte Instagram ses fiançailles avec l’homme qui partage sa vie depuis trois ans, Diego El Glaoui. «YES !!! C’est sur les bords du lac de Côme que nous nous sommes dit que ça serait pour la vie», écrit Miss France 2016 et Miss Univers 2016 sur le réseau social.

La jeune femme de 29 ans s’est ensuite confiée dans une story Instagram au sujet de cette demande en mariage: «Je ne dors plus depuis quelques jours. J’ai pleuré pendant 48 heures de suite. Je vous jure... Je suis tellement heureuse de partager ça avec vous… Vous m’avez vue passer par toutes les étapes de la vie… Aujourd’hui, c’est un nouveau chapitre qui démarre et vous êtes toujours là».

Iris Mittenaere a ensuite évoqué l’organisation de son mariage: «J'ai du mal à croire que je vais vraiment organiser ça... Je ne sais même pas par quoi commencer! Je vais d’abord profiter de mon fiancé et de ce moment magique», a-t-elle expliqué, avant d’ajouter: «Il y a six ans, je n’aurais jamais pu imaginer tout ça. Que de choses sont arrivées depuis, comme dans un conte de fées. (...) Aujourd’hui, je suis fiancée à mon prince charmant marocain, et je pense que j’ai trouvé mon vrai bonheur. Merci l’univers, merci la vie».