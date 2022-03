Concours de beauté : Iris Mittenaere pleure la mort d'une ex-Miss USA

L'ex-Miss Univers a partagé son émotion en apprenant la mort de l'ex-miss USA, Cheslie Kryst, qui s'est suicidée dimanche, en sautant d'un immeuble de Manhattan.

«Mon cœur saigne. Repose en paix, tu vas me manquer»: Iris Mittenaere a posté dimanche une photo d'elle aux côtés de Cheslie Kryst, alors qu'elles étaient toutes deux membres du jury du concours Miss Univers, en décembre dernier. L'ex-Miss USA - qui avait terminé dans le top 10 - s'est donné la mort en se jetant d'un immeuble de Manhattan, a indiqué la police de New York.

La jeune femme de 30 ans avait écrit sur Instagram plus tôt dans la journée: «Que cette journée vous apporte repos et paix», accompagnée de son portrait. En marge des concours de beauté, Cheslie Kryst était devenue avocate et aidait notamment les prisonniers accusés injustement à obtenir des peines réduites. «Sa grande lumière en a inspiré beaucoup dans le monde entier, par sa beauté et sa force», a écrit sa famille, dans un communiqué.