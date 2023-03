Galaxie d'Amnéville : Irish Celtic: «Le chemin des Légendes», le 3e et dernier spectacle de la saga

Spectacle

Dans ce troisième et dernier opus de la saga Irish Celtic, on retrouve les emblématiques Paddy Flynn et Diarmuid. Père et fils tiennent le pub familial qui résonne des musiques traditionnelles, des rires et des discussions des clients…