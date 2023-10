Quand il enseignait, l’ancien nazi français était un «monstre»

Louis Feutren a servi dans les SS pendant la Seconde Guerre mondiale et a été membre d’un groupe nationaliste breton qui traquait les Juifs et les résistants français.

Louis Feutren, décédé en 2009, a servi dans les SS pendant la Seconde Guerre mondiale et a été membre d’un groupe nationaliste breton, le Bezen Perrot, qui traquait les Juifs et les résistants français. Né en 1922, il a été condamné à mort en France après la guerre, mais a réussi à prendre la fuite pour l’Irlande en 1945, où il a obtenu un diplôme universitaire et a enseigné le français à l’école St Conleth’s College, à Dublin, de 1957 à 1985.

Demande d'excuses

Uki Goni qualifie Louis Feutren de «monstre», le décrivant comme «un ancien officier fier et vantard de l’organisation la plus maléfique et la plus tyrannique du XXe siècle, les nazis SS». Pour lui, si la direction actuelle de l’école ne peut être tenue responsable, elle doit «s’excuser pour les actions qui ont été menées sous le nom qu’elle porte encore aujourd’hui».