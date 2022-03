Nouveauté : Iron Maiden dévoile son dernier clip

En attendant la sortie mondiale de leur dernier album «The Final Frontier», le groupe fait découvrir à ses fans le clip sur leur site officiel.

Le groupe, devrait sortir un nouvel album le 16 aout 2010 et propose dès maintenant de découvrir la version «Director’s Cut» de la vidéo de la chanson titre du nouvel opus, «Satellite 15… The Final Frontier». L’équipe qui a conçu le clip comprend des animateurs qui ont aussi travaillé pour des films comme «Gladiator» ou «Black Hawk Down». Le script, quant à lui, a été écrit par le réalisateur de «Hitchhiker’s Guide To The Galaxy» (BBC Radio), et les scènes d’action ont été coordonnées et réalisées par les Nick Scott Studios.