Foot et amour: Isabel, 19 ans, celle qui fait fondre le coeur d’Erling Haaland

Erling Haaland voit la vie en rose. L’attaquant de 22 ans a réintégré l’équipe de Manchester City samedi après sa blessure à l’occasion de la victoire 4-1 contre Southampton. Un retour fêté avec un doublé – ses 29e et 30e buts en Premier League – , dont un magnifique retourné acrobatique. Pep Guardiola a fait l’éloge du Norvégien, étant persuadé qu’il peut avoir une carrière aussi prolifique de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. «Il n’a que 22 ans, il joue dans le championnat le plus difficile du monde et accomplit des choses extraordinaires, a expliqué le tacticien catalan. Et il a un gros cœur».