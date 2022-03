Isabel Lucas, la bombe de «Transformers 2»

Au moment où sortent les premières photos du film, zoom sur celle qui risque de voler la

vedette à Megan Fox.

À seulement 23 ans, cette actrice, dont la mère est suissesse et le père australien, sera à l’affiche de trois films et d’une série cette année. Jusqu’ici célèbre en Australie, où elle a joué dans la série «Home and Away», Isabel Lucas s’apprête à faire découvrir ses charmes au monde entier grâce à la superproduction «Transformers 2».