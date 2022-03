Mode : Isabel Marant débarque chez H&M ce jeudi

LUXEMBOURG - La collection d’Isabel

Marant est en vente depuis ce jeudi matin chez H&M.

Le résultat est une collection détendue et facile à porter qui mélange élégance bohème et insouciance rock. On y trouve des manteaux aux épaules larges et aux lignes arrondies, pantalons skinny à l’imprimé tie-and-dye, robes et blouses fluides et de la maille structurée, des ceintures métalliques, bottes à talon, etc. Dans le même esprit, la créatrice a aussi prévu des pièces pour les adolescents et les hommes.