Isla Fisher se confesse: «Je hais le shopping»

La star du film «Confession d’une accro au shopping» se confie.

Isla Fisher: Pour être tout à fait honnête, je déteste le shopping! Je trouve qu’il y a trop de gens dans les magasins. Et quand je suis confrontée à trop de choix, je me sens perdue. Je préfère devoir me limiter à choisir entre le produit A et le produit B.