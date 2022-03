Covid au Luxembourg : Isoler les cas positifs à l'hôpital devient compliqué

LUXEMBOURG - À l'hôpital, les malades du virus sont moins nombreux, mais les patients positifs traités pour autre chose posent souci.

Si la donne a bien changé depuis 2020, les problèmes aussi. Désormais, outre les malades du virus, c'est la prise en charge de patients testés positifs mais hospitalisés pour une autre raison qui inquiète. Le Dr Serge Meyer, directeur médical au CHEM, avait déjà témoigné de cette tendance. Au Centre Hospitalier du Nord (CHdN), qui a de nouveau confiné son unité Covid depuis vendredi dernier, quatorze patients étaient traités lundi à cause du Covid, et onze «avec le Covid» mais pour une autre pathologie.

Au CHL la tendance était encore plus lourde. Sur les quarante-sept hospitalisés en isolement Covid, seuls dix-huit étaient soignés à cause du virus. «Surtout des patients non vaccinés, notamment en soins intensifs», note l'hôpital. Mais vingt-neuf étaient là pour une autre raison, «avec une proportion de vaccinés plus élevée». «Ils nécessitent les mêmes mesures d’isolement et de protection engendrant une charge de travail comparable. C'est actuellement, sur fond d’une pénurie latente de personnel, le plus grand défi».