Israël accepte la trêve avec le Hamas

Le Premier ministre israëlien a accepté les arrangements négociés via l'Egypte pour une trêve avec le mouvement palestinien dans la bande de Gaza.

"Israël a accepté les propositions égyptiennes, et notre espoir sincère est qu'à partir de jeudi la population du sud d'Israël ne sera plus victime des tirs constants de roquettes et d'obus de mortier des terroristes de la bande de Gaza", a déclaré Mark Regev, le porte-parole du Premier ministe israëlien, Ehud Olmert.