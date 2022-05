Tensions au Moyen-Orient : Israël aurait avoué avoir fait tuer un haut gradé iranien

Selon des révélations du New York Times, le gouvernement israélien aurait confié aux États-Unis être responsable du meurtre du colonel Khodaï, un Gardiens de la Révolution, abattu dimanche dernier à Téhéran.

Mardi, des milliers d’Iraniens ont rendu un dernier hommage au colonel Khodaï, qualifié de «martyr». «Mort à l’Amérique» et «Mort à Israël», ont-ils crié. L’état-major interarmées iranien a annoncé lundi l’ouverture d’une enquête sur les «circonstances exactes de l’assassinat» de Khodaï. Et le président Ebrahim Raïssi a affirmé que son meurtre serait «vengé». Israël et les États-Unis sont des pays ennemis de l’Iran. Téhéran ne reconnaît pas l’existence de l’État hébreu et ses liens diplomatiques avec Washington sont rompus depuis 1980.