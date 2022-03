Droit international : Israël commet-il des crimes de guerre à Gaza?

Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Madame Navi Pillay, a appelé à une enquête sur les possibles crimes de guerre commis par Israël à Gaza.

Citant des récents exemples de destructions de maisons, et de civils tués, dont des enfants , dans la bande de Gaza, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Madame Navi Pillay, qui participe à une réunion extraordinaire du conseil des droits de l'homme de l'ONU sur l'offensive israélienne, indique qu'il y a «une forte possibilité que le droit international humanitaire ait été violé, d'une manière qui pourrait constituer des crimes de guerre» et a demandé une enquête sur chacun de ces incidents.

Pourtant Israël n'est pas le seul à être sous les feux des critiques. Navi Pillay souligne également qu'«une fois de plus, les principes de distinctions et de précaution ne sont pas clairement respectées durant les attaques menées contre des zones civiles par le Hamas et d'autres groupes palestiniens armés». Mme Pillay a fait son intervention devant le conseil des droits de l'homme de l'ONU, en réunion d'urgence mercredi à Genève, à la demande de la Palestine et des pays arabes, pour exiger le respect du droit international dans les territoires palestiniens occupés. Un projet de résolution est sur la table des participants.