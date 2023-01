Esplanade des Mosquées : Israël dénonce une réunion «absurde» du Conseil de sécurité de l’ONU

«Quand allez-vous agir?»

Le représentant palestinien aux Nations unies Riyad Mansour s’en est pris au voisin et adversaire israélien et a critiqué l’ONU, où ont été votées depuis des décennies nombre de résolutions sur le conflit israélo-palestinien. «Quelle ligne rouge Israël doit franchir pour que le Conseil de sécurité dise enfin ''ça suffit'' et agisse en conséquence. Quand allez-vous agir?» s’est insurgé M. Mansour.

Mercredi soir, entouré d’homologues de pays arabes et musulmans, le diplomate palestinien avait réclamé que la communauté internationale «décide de défendre et de protéger le statu quo historique à Jérusalem et ses sites musulmans et chrétiens». Troisième lieu saint de l’islam et site le plus sacré du judaïsme sous le nom de «Mont du Temple», l’esplanade des Mosquées est située dans la Vieille ville de Jérusalem, dans le secteur palestinien occupé et annexé par Israël.