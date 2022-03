Proche-Orient : Deux policiers israéliens tués dans une attaque revendiquée par l’EI

Deux hommes ont ouvert le feu dimanche soir dans la ville israélienne de Hadera, faisant au moins deux morts avant d’être tués par la police. L’EI a revendiqué l’attaque.

La Magen David Adom, l’équivalent israélien de la Croix-Rouge, qui a dit avoir traité six personnes pour des blessures liées à ces violences.

Au moins deux policiers sont morts et plusieurs personnes ont été blessées dans une attaque revendiquée par l’organisation État islamique (EI) dans la ville israélienne de Hadera (nord) dimanche, le jour de la visite de responsables arabes et américains, selon les autorités.

Dudu Boani, haut responsable de la police dans cette région, a indiqué que les deux morts étaient deux policiers et que des forces spéciales avaient tué les assaillants, deux Arabes israéliens identifiés par le renseignement israélien comme des agents locaux de l’EI.

«Deux membres des forces de police juives ont été tués et plusieurs ont été blessés dans une attaque d’un commando infiltré», a revendiqué l’EI dans un communiqué diffusé lundi sur un site de propagande, indiquant que deux de ses militants étaient les auteurs de cette fusillade.

Les images des caméras de surveillance de Hadera, ville située entre Tel-Aviv et Haïfa, montrent deux hommes ouvrant le feu à l’arme automatique dans une rue où circulent des voitures, avant de se diriger vers le trottoir. Or «deux membres des unités de contreterrorisme de la police des frontières qui étaient dans un restaurant tout près du lieu de l’attaque sont sortis et ont neutralisé les assaillants», a indiqué à l’AFP une source sécuritaire israélienne.