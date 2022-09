Tensions internationales : Israël devrait atteindre, cette année, son record d’immigration

Israël devrait atteindre, cette année, son record d’immigration en deux décennies en raison des arrivées massives en provenance de Russie et d'Ukraine, a indiqué jeudi son ministère de l’Immigration. Près de 60 000 nouveaux immigrants sont arrivés en Israël lors de l'année juive qui vient de s'écouler, un chiffre qui devrait atteindre 64 000 d'ici la fin de l'année civile, a annoncé dans un communiqué le ministère de l'Immigration et de l'Intégration, quelques jours avant les fêtes de Rosh Hashana (nouvel An juif).

Or, dans la foulée de l'invasion russe du sol ukrainien, près des trois-quarts de ces nouveaux immigrants en Israël proviennent de Russie (47%) et d'Ukraine (25%), précisent les autorités. Les Etats-Unis et la France, importants réservoirs de candidats potentiels à l'aliyah, la «montée» en Israël dans la tradition juive, ne représentent cette année respectivement que 6% et 4 % des nouveaux arrivants.