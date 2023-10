Guerre Hamas-Israël: Israël publie ses «preuves» de la responsabilité du Jihad islamique

«Les preuves, que nous partageons avec vous tous, confirment que l'explosion dans un hôpital de Gaza a été causée par le tir d'une roquette du Jihad islamique ayant échoué», a affirmé le porte-parole militaire Daniel Hagari lors d'une conférence de presse. «Cette analyse professionnelle est basée sur des renseignements, des systèmes opérationnels et des images aériennes, qui ont tous été recoupés», a-t-il déclaré.

L'armée a diffusé des cartes et un audio qu'elle présente comme une conversation entre deux membres du Hamas évoquant la possible responsabilité du Jihad islamique. «Il n'y a pas eu de tirs de l'armée depuis la terre, la mer ou les airs qui ont touché l'hôpital», a affirmé M. Hagari. «Nos systèmes radar ont localisé les missiles tirés par les terroristes de Gaza au moment de l'explosion et l'analyse de la trajectoire montre que les roquettes ont été tirées près de l'hôpital».