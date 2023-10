Israël: Une rave party prise pour cible

L’angoisse pour une centaine d’otages

Outre les festivaliers, de nombreux autres Israéliens ont été enlevés lors des incursions des forces du Hamas, samedi matin. Les autorités ne donnaient pas de chiffres précis, mais plusieurs sources estimaient que 100 personnes, dont des femmes et des enfants, seraient retenues en otage. Une Israélienne s’est dite horrifiée de voir plusieurs membres de sa famille enlevés, sur des vidéos en provenance de Gaza, notamment sa cousine et les enfants de celle-ci, âgés de 9 mois et 3 ans.