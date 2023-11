Pour Israël, «il n'y a pas de crise humanitaire» à Gaza

Israël contine de pilonner la ville de Gaza, poussant des dizaines de milliers de civils à fuir vers le sud du territoire palestinien assiégé. «C'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide et il nous faut oeuvrer à un cessez-le-feu», a déclaré le chef de l'Etat français devant les représentants d'une cinquantaine de pays et d'organisations humanitaires.

Annoncée à la hâte la semaine passée, la conférence réunissait en majorité des représentants de second rang. L'Autorité palestinienne a envoyé son Premier ministre et l'Egypte, qui contrôle à Rafah le seul point de passage vers Gaza qui ne soit pas tenu par Israël, une simple délégation ministérielle.

Les organisations humanitaires, représentées en force à Paris, ont de leur côté dénoncé à l'unisson l'impossibilité d'apporter de l'aide tant que se poursuivent les bombardements sur Gaza. «On ne peut plus attendre une minute de plus pour un cessez-le-feu humanitaire à Gaza et la levée d'un siège qui est une punition collective pour un million d'enfants», a tonné Jan Egeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC). «La loi est violée sous nos yeux des deux côtés».

L'ONU estime les besoins en aide pour la population de Gaza et de Cisjordanie à 1,2 milliard de dollars jusqu'à fin 2023. La conférence vise à aboutir à un diagnostic commun sur la situation et à mobiliser partenaires et bailleurs. Les discussions devaient comporter en particulier un volet sur l'aide en matière d'alimentation, d'équipements médicaux et d'énergie et un autre sur les promesses de dons. La France va porter son aide de 20 à 100 millions d'euros, a ainsi indiqué Emmanuel Macron.