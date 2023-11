Israël poursuit son opération dans le plus grand hôpital de Gaza

«Je le dis clairement: Israël est un Etat terroriste», a déclaré M. Erdogan, s’adressant aux membres de son parti au Parlement turc, deux jours avant une visite en Allemagne. «Nous maudissons le gouvernement israélien, mais nous n’oublions pas ceux qui soutiennent ouvertement ces massacres et ceux qui font tout leur possible afin de les légitimer», a-t-il ajouté en référence aux Etats-Unis et à d’autres pays occidentaux qui soutiennent Israël.

Fervent musulman et défenseur de la cause palestinienne, le président turc a pris fait et cause pour le Hamas à mesure que le nombre de victimes palestiniennes de la bande de Gaza augmentait, du fait des représailles israéliennes après l’attaque meurtrière du mouvement islamiste du 7 octobre qui a fait 1200 morts en Israël, essentiellement des civils.