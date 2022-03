Istanbul se mobilise contre le FMI

Un millier de personnes ont manifesté jeudi à Istanbul contre la tenue des réunions annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM) dans la métropole turque.

Répondant à un appel de confédérations syndicales et de partis de gauche, les manifestants se sont rassemblés derrière une bannière affirmant "C'est l'homme qui compte, pas les profits - FMI et BM allez-vous-en".

Agitant des drapeaux rouges et noirs, ils ont défilé le long de l'avenue Istiklal, une artère commerciale à environ un kilomètre du lieu du sommet. "Des millions d'affamés, des millions de chômeurs, voilà votre système capitaliste", "le jour viendra où le FMI rendra des comptes aux peuples", ont-ils scandé, avant de se dissiper pacifiquement devant plusieurs centaines de policiers anti-émeutes.

Les réunions annuelles du FMI et de la BM doivent avoir lieu les 6 et 7 octobre à Istanbul. Elles sont précédées de plusieurs réunions préparatoires et conférences.