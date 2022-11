Au moins six morts : Une femme a déclenché une bombe au cœur d’Istanbul

Une forte explosion a retenti dimanche après-midi dans l’artère commerçante et très fréquentée d’Istiqlal au cœur d’Istanbul. Il y a au moins 6 morts et 53 blessés.

Un attentat, attribué à «une femme», a visé dimanche le coeur battant d'Istanbul, principale ville et capitale économique de la Turquie, faisant au moins six morts et des dizaines de blessés dans l'artère commerçante très fréquentée d'Istiklal. L'explosion de forte puissance qui a fait également 81 blessés dont deux dans un état grave, selon un dernier bilan, est survenue vers 16h20 (13h20 GMT), au moment où la foule était particulièrement dense dans ce lieu de promenade prisé des Stambouliotes et des touristes.