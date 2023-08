Italie: Grana Padano ou Parmigiano Reggiano: quelle est la différence?

Pas de la même région

Le lait fait la différence

Il existe également des différences au niveau de la production. Le parmesan est produit à partir de lait entier et de lait écrémé provenant de la traite de plusieurs jours. Le Grana est fabriqué à partir du lait plus écrémé provenant de la traite du même jour.

Pas d’additifs dans le parmesan

Le parmesan ne requiert pas l’ajout d’additifs, mais nécessite beaucoup plus de temps. L’affinage d’une meule dure au minimum douze mois et peut prendre jusqu’à 30 mois. Les vaches laitières se nourrissent exclusivement d’herbe, de foin et de luzerne (une légumineuse).

Le Grana Padano est plus tendre et plus crémeux au goût; le Parmigiano Reggiano gagne en intensité au cours de sa période d’affinage. Plus il sera stocké longtemps, plus il sera puissant au goût.