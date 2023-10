Italie: L'ex de Meloni se retire de son émission après des propos scabreux

Ces propos ont été diffusés dans une émission satirique de la chaîne Canale 5, une autre chaîne du groupe Mediaset, qui appartient à la famille Berlusconi. Dans l'enregistrement diffusé jeudi soir, le journaliste lance à une collègue: «Comment tu t'appelles? On se connaît déjà? Où est-ce que je t'ai déjà vue? J'étais saoul?». Avant d'ajouter «Comment ma chérie? Tu sais que moi et xxx (non censuré) avons une relation? Tout Mediaset le sait, et maintenant, toi aussi. Mais nous cherchons une troisième participante. Tu veux faire partie de notre groupe de travail, ça t plairait?»